INTER ARNAUTOVIC / Nei giorni in cui l'Inter sta per mettere a segno l'acquisto di Edin Dzeko dalla Roma e deve decidere il futuro di Mauro Icardi, direttamente dall'Inghilterra spunta un nuovo nome per l'attacco nerazzurro che ha in Romelu Lukaku e Paulo Dybala i due nomi più caldi in questa fase.

A lanciare una clamorosa suggestione, infatti, è il tabloid britannico 'The Sun' che nella sua edizione online parla di un tentativo da parte dell'Inter per Marko Clicca qui per gli ultimi aggiornamenti di calciomercato.

Austriaco, classe '89, è passato all'Inter nella stagione del Triplete senza lasciare grandi tracce, salvo poi imporsi in Premier League dove col WestHam è arrivato a conquistarsi le attenzioni anche del Manchester United. Ora, si legge, su richiesta di Antonio Conte la dirigenza nerazzurra vorrebbe sondare il terreno con gli 'Hammers' per provare a riportarlo in Italia. Piace per la sua forza fisica e l'abilità con il pallone tra i piedi e dopo le proposte cinesi da oltre 45 milioni di euro rifiutate a gennaio potrebbe partire per circa 35 milioni poiché i rapporti si sarebbero deteriorati proprio a causa di quel 'no' al suo passaggio in Cina. L'Inter, comunque, non è sola: anche la Roma sarebbe sulle tracce dell'austriaco.

