Juventus, scatto Koulibaly: primo nome in lista

JUVENTUS KOULIBALY / In attesa di novità sul fronte allenatore, la Juventus si porta avanti sul mercato e sta lavorando sotto traccia per individuare il nuovo difensore centrale che dovrà rappresentare il presente ed il prossimo futuro della retroguardia bianconera. Un ruolo non semplice, per il quale la dirigenza bianconera intende affidarsi ad uno dei migliori difensori in circolazione.

Ecco perché, ribadisce 'Tuttosport', in cima alla lista dei desideri juventini è sempre più evidenziato il nome di Kalidou, colosso della difesa del. Per le ultime notizie di calciomercato clicca qui

Il senegalese sarbebe il principale obiettivo dei bianconeri che con l'imminente arrivo di Maurizio Sarri in panchina punterebbero anche sul legame tra i due per andare all'assalto. Un'operazione comunque tutt'altro che semplice, visto che DeLaurentiis non ha intenzione di cedere il suo centrale, specialmente alla Juventus che in ogni caso ci prova e ci proverà. Nel frattempo però si tiene calda le alternative, con il profilo di Matthijs de Ligt che secondo indiscrezioni sarebbe ancora in pista, con i dirigenti juventini che lavorano sotto traccia mentre col Barcellona c'è una fase di stallo. Altri elementi attenzionati sono Marquinhos del Psg e Boateng del Bayern Monaco che avrebbe rifiutato la Premier League. Da Roma, poi, continuano le voci su Manolas, finito nel frattempo anche nel mirino dell'Inter.

