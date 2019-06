CALCIOEMRCATO MILAN GIAMPAOLO MALDINI PRAET TONALI / Il Milan e Marco Giampaolo sono sempre più vicini. Il 'Corriere dello Sport' riferisce di un contatto telefonico tra Paolo Maldini e il tecnico andato in scena ieri, in cui i due si sarebbero ribaditi la stima reciproca e la scelta fatta.

Da parte del nuovo dt rossonero, di puntare sull'allenatore e da parte di quest'ultimo, di legarsi al Diavolo una volta formalizzato l'addio alla. Già in cantiere i primi acquisti. Calciomercato.it ha anticipato i contatti avanzati per Praet , per il centrocampo continua a piacere anche. In difesa, l'obiettivo primario sarebbe un altro giocatore della Samp, quell'da affiancare aal centro della difesa.