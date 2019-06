INTER DZEKO BARELLA / Annunciato Antonio Conte, il calciomercato Inter entra ufficialmente nel vivo con il nuovo tecnico che per il primo giorno di ritiro, l'8 luglio a Lugano, vuole a disposizione una rosa quanto più vicina possibile a quella con cui affronterà la prossima stagione.

Poco più di 30 giorni a disposizione degli uomini mercato, dunque, per sistemare in uscita gli elementi non funzionali ed inserire i nuovi profili chiesti dall'allenatore. Per le ultime notizie di calciomercato clicca qui

E non stanno perdendo tempo i dirigenti nerazzurri che dopo l'accordo per Diego Godin a parametro zero dall'Atletico Madrid, sta per mettere a segno il secondo colpo con l'attaccante Edin Dzeko che come anticipato da Calciomercato.it è sempre più vicino. Ieri, scrive 'La Gazzetta dello Sport', Ausilio avrebbe piazzato un blitz incontrando la Roma e si sta lavorando alla giovane contropartita tecnica da coinvolgere nell'operazione che può chiudersi entro questa settimana. Proprio nei giorni in cui, parallelamente, si stringe per Nicolò Barella. Anche per il gioiello del Cagliari è previsto un incontro in questa settimana: con i sardi si ragiona su un'operazione da 50 milioni di euro complessiva nella quale dovrebbero rientrare alcune pedine in cambio. L'ipotesi del portiere Radu pare perdere quota, il Cagliari vorrebbe il difensore Bastoni ma attenzione alla pista Eder che attualmente milita in Cina nel Jiangsu Suning.

