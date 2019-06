INTER SPALLETTI FIORENTINA / Potrebbe durare poco il periodo senza panchina di Luciano Spalletti. Esonerato dall'Inter con cui comunque ha altri due anni di contratto, l'allenatore toscano vanta comunque una lunga schiera di ammiratori e non avrebbe difficoltà a tornare in pista in breve tempo.

Dopo le timide voci sulla Roma, infatti, per l'ex timoniere nerazzurro nelle scorse ore è emersa anche l'ipotesi Fiorentina.

Lo scrive 'Tuttosport' che fa il punto sul passaggio di proprietà della società viola, con l'italo-americano intenzionato a chiudere le operazioni e già pronto a restaurare il club, con Pier Paolo Marino come Ds e Umberto Gandini nel ruolo di amministratore delegato. Con quest'ultimo, in particolare, potrebbe contare il feeling di Spalletti che lo aveva come dirigente ai tempi della Roma. Prima, in ogni caso, bisognerà chiarire la posizione di Vincenzo Montella.

