CALCIOMERCATO LECCE TUTINO PALMIERO SILVESTRE LIVERANI / Dopo la splendida promozione in Serie A si appresta a nascere il nuovo Lecce di Fabio Liverani. Gran parte del destino dei salentini passerà dalla finestra estiva di calciomercato dove bisognerà lavorare in modo approfondito per rinforzare il roster a disposizione.

Stanto a quanto rivelato da 'Sky Sport' il Lecce avrebbe messo gli occhi su tre profili per la Serie A: l'esperto Matiasper la difesa e i giovani di proprietà del. Per tutte le news di mercato CLICCA QUI

Ai microfoni di 'Sky' lo stesso allenatore leccese ha commentato i tre profili: "Tutino e Palmiero sono del Napoli. Silvestre giocatore esperto, di categoria. Potrebbe essere utile. Col direttore ancora non ci siamo confrontati sui nomi. Vorremmo anche prendere qualche calciatore di proprietà e non solo giovani di altre squadre".

