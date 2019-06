MILAN MALDINI DIRETTORE SPORTIVO / Il puzzle Milan sta prendendo sempre più forma. Paolo Maldini ha accettato il nuovo ruolo di DirettoreTecnico (manca solo la fumata bianca ma non dovrebbero esserci colpi di scena) e per la panchina Giampaolo è sempre più in pole.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI . Bisogna coprire dunque il ruolo di: la scelta - come riporta 'Sky Sport' - spetterà a Maldini. Probabile che si tratti di un ex giocatore del Milan.