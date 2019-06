CALCIOMERCATO LAZIO BASELLI WESLEY LAZZARI / Sta nascendo la nuova Lazio dopo il matrimonio rinnovato con Simone Inzaghi che alla fine di una stagione non semplicissima ha deciso di restare in biancoceleste, in virtù anche del successo in Coppa Italia. Stando a quanto rivelato da 'Sky Sport' il club capitolino starebbe lavorando su tre nomi da regalare al tecnico.

Sull'esterno piace invece Manuel Lazzari della Spal su cui c'è anche forte l'interessamento dell'Atalanta che offre D'Alessandro. Per l’attacco invece è sempre più vicino Wesley del Bruges, per il quale la Lazio avrebbe pronta un'offerta di 15 milioni più 5 di bonus, utile a superare la concorrenza della Dinamo Mosca.

