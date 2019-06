CALCIOMERCATO MILAN MANCINI SENSI / Rivoluzione in atto in casa Milan con i rossoneri che sono pronti a modificare radicalmente la rosa dalle fondamenta. Il primo passo parte dalla società con il nuovo ruolo di Paolo Maldini. Stando a quanto riferito da 'Sky Sport' nell'ottica di un ringiovanimento in salsa italiana e della nuova politica rossonera potrebbe salire in cattedra insieme al solito Stefano Sensi anche Gianluca Mancini.

Il giovane centrale dell'è reduce da un grande campionato ed è tra i pochi pezzi pregiati sacrificabili del club nerazzurro.

Il classe 1996 è tra i calciatori con maggiori richieste come testimonia il vecchio interesse anche della Roma al quale potrebbe quindi accodarsi anche il club rossonero. Sensi e Mancini sembra profili giusti per poter far parte del piano di Maldini.

