Juventus, assalto a Pogba: ancora conferme!

JUVENTUS POGBA MANCHESTER UNITED / La Juventus è intenzionata a riportare a casa Pogba. Il centrocampista francese è l'obiettivo numero uno del club bianconero. Come riporta 'Sky Sport', sono continui i contatti con l'agente Mino Raiola.

Strapparlo alnon sarà però facile: il club di Premier League difficilmente cederà il calciatore per meno di 100 milioni di euro. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI . Facile ipotizzare dunque che per abbassare le pretese dei Red Devils venga inserito qualche contropartita:è in uscita dalla Juventus e potrebbe essere l'idea giusta visto che in passato il Manchester United ha provato a portarlo in Inghilterra.