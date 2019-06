ATALANTA PERCASSI COPPA ITALIA / L'Atalanta di Gian Piero Gasperini è riuscita a piazzarsi al terzo posto in classifica e a guadagnare dunque la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Risultato storico per il club di Percassi che ha parlato stasera a 'Bergamo TV': "Una stagione straordinaria, inaspettata. Abbiamo battuto tutti i record giocando un gran bel calcio, è una soddisfazione aggiuntiva per un’annata fantastica. Champions League? Onestamente l’obiettivo massimo era l’Europa League, abbiamo agganciato le nostre avversarie e lì è iniziata una sfida uno contro uno.

Abbiamo vinto a Napoli, ma anche contro la Lazio. Lì siamo arrivati a dire andiamo in Europa League, dopo quella partita abbiamo pensato alla Champions".

COPPA ITALIA - "Contro la Lazio in Coppa Italia meritavamo perché lì c’è stato un furto. La partita più difficile rimane quella con il Sassuolo. Dopo la finale ho parlato con la squadra”.

PAVOLETTI - "È un giocatore fortissimo. Ma non so nemmeno se è sul mercato. Petagna ha fatto un grande campionato, siamo solo agli inizi e sono cose da valutare. Sono contentissimo per lui. Non ci sono pentimenti, altrimenti non ne usciamo più“.

