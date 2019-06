CALCIOMERCATO ROMA INTER DZEKO CIFRE / Come anticipato nei giorni scorsi anche dalla redazione di 'Calciomercato.it', Edin Dzeko sembra sempre più vicino all'Inter per la gioia di Antonio Conte, neo tecnico nerazzurro. La trattativa per il numero 9 della Roma è in fase avanzata e sembra sempre più vicina alla naturale conclusione. Stando a quanto rivelato anche da 'Sky Sport' nei prossimi giorni è previsto un vertice con la Roma per chiudere il discorso per il centravanti bosniaco, arrivato al capolinea dopo 4 stagioni.

Come sottolineato anche nei giorni scorsi, il club capitolino valuta circa 10/12 milioni di euro . Il calciatore inoltre ha già comunicato alla società giallorossa di non voler rinnovare il contratto, nonostante l’offerta di prolungamento triennale. Per le ultime notizie sul calciomercato di Serie A---> clicca qui!

Sul versante Inter ci sarebbe già un principio di accordo biennale con opzione per il terzo e nella trattativa con la Roma potrebbe essere inserito un ragazzo del settore giovanile come fu l'anno scorso per Zaniolo.

