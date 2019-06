Fiorentina, Muriel via: resta in Serie A

FIORENTINA MURIEL SAMPDORIA SIVIGLIA / La Fiorentina non sembra intenzionata a riscattare Luis Muriel. L'attaccante colombiano rischia così di diventare un problema per il Siviglia di Monchi, chiamato a trovargli una nuova sistemazione. Sistemazione che potrebbe essere ancora in Serie A.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI . Luis Muriel, impegnato attualmente a preparare la Coppa America con la Colombia, stando a quanto riportato da 'Il Secolo XIX', sarebbe finito nuovamente nel mirino della. Ferrero vorrebbe riportarlo a 'casa' proprio dopo averlo ceduto al club andaluso.