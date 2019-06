CALCIOMERCATO LIVERPOOL KLOPP BECKENBAUER BAYERN MONACO / Dopo la finale di Champions League vinta dal Liverpool ai danni del Tottenham è letteralmente esplosa la Klopp-mania. Tutti pazzi per il tecnico tedesco che con i 'Reds' ha compiuto una meravigliosa impresa sportiva. Lo stesso Klopp infatti già prima del match contro gli 'Spurs' era stato già accostato ad alcuni tra i club più importanti al mondo, Juventus compresa.

Dalla Germania c'è però qualcuno in particolare che lo vorrebbe rivedere in. Si tratta della leggenda del calcio tedesco, Franz, che ai microfoni della 'Bild' ha esaltato le qualità di Klopp sognandolo al: "Per lui non voglio nulla di più che vederlo un giorno sulla panchina del Bayern. Sarebbe una bella sfida. A mio avviso è uno dei migliori allenatori al mondo. Ha portato un nuovo calcio in Germania". Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI