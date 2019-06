CALCIOMERCATO ROMA GONALONS SIVIGLIA / Nei mesi scorsi Maxime Gonalons aveva già espresso il suo desiderio di proseguire anche prossimamente la sua avventura al Siviglia. Stando a quanto riferito da 'Estadio Deportivo', il mediano in prestito dalla Roma è di fatto l'unico dei calciatori a titolo temporaneo ad avere chance di permanenza.

Gonalons potrebbe essere riscattato dal club andaluso guidato dal dsanche se non mancano alcuni dubbi in relazione alla tenuta fisica del calciatore. La Roma, che ha acquistato l'ex OL per la cifra di 5 milioni di euro, potrebbe chiedere un importo simile. Dal canto suo il Siviglia valuta i pro e i contro dell'operazione. Per le ultime notizie sul calciomercato di Serie A---> clicca qui!