CALCIOMERCATO ROMA FONSECA NICOLINI / Il grande favorito ad oggi per la panchina della Roma sembra Paulo Fonseca, come sottolineato in giornata anche da 'Calciomercato.it'. Nelle prossime ore la compagine capitolina potrebbe tentare l'affondo finale per il tecnico portoghese, mentre Carlo Nicolini, ex vice allenatore di Lucescu proprio allo Shakhtar Donetsk e alla nazionale turca, all'Adnkronos sembra leggermente bocciarne le qualità: "Fonseca, Ismaily e Marcos Antonio alla Roma? Mi intrigano tutte e tre le cose per motivi diversi. Fonseca, dal mio punto di vista, ha sfruttato tre anni del nostro lavoro, ha sempre giocato con la nostra squadra e quando ha cambiato un paio di giocatori ha perso, e in tre anni ha lanciato pochissimi giovani.

E' un buon allenatore, ha vinto, però in un campionato che non è più veritiero, essendo fallite Dnipro e Metallist e con una Dinamo senza soldi, è difficile contrastare lo Shakhtar. Sono curioso di vederlo in una piazza importante come in Italia e in un campionato dove ogni partita è da giocare, dove c'è da affrontare in ogni gara un discorso tattico diverso, e con una rosa completamente differente da gestire. Il nome Fonseca comunque mi incuriosisce, ma non è un allenatore che ricostruisce". Per le ultime notizie sul calciomercato di Serie A---> clicca qui!

Nicolini ha quindi rincarato la dose su Fonseca: "Secondo me a Roma troverà delle grossissime difficoltà anche se giocatori di carattere sembrerebbero andare via, e questo gli potrebbe agevolare il lavoro, la vedo dura".

ISMAILY - "La volontà di Ismaily ci può stare di trasferirsi in Italia e non disdegnerebbe la Serie A, anche se si trova bene in Ucraina, ma non è un giocatore che litiga con la società per forzare una situazione e poi le voci dell'anno scorso gli hanno fatto adeguare il contratto".

