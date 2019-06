CALCIOMERCATO NAPOLI ALLAN PSG GUEYE / Dopo l'assalto fallito per poco lo scorso gennaio, il PSG non pare aver del tutto mollato la pista Allan. Il mediano brasiliano del Napoli era stato vicinissimo alla capitale francese e in questa finestra di calciomercato estivo potrebbe tornare in auge. Stando a quanto sottolineato da 'TF1' però il Paris Saint Germain starebbe pensando di virare su un altro obiettivo.

Il motivo sarebbe da ricercare nelle difficoltà nella trattativa col Napoli dicomplice una richiesta troppo esosa.

Per le ultime notizie sul calciomercato di Serie A

Ecco quindi che i francesi potrebbero tornare su Idrissa Gueye dell'Everton, 29enne senegalese già cercato in passato e che sarebbe estremamente gradito a Tuchel. Si tratta di un profilo simile a Kantè e risulterebbe più appetibile rispetto ad Allan proprio per via dei differenti costi di operazione.

