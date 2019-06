p>MILAN PRAET ANDERSEN ANTONINI/ Intervistato ai microfoni di 'Milan TV', Luca, ex difensore del club rossonero ha parlato di due obiettivi di calciomercato dalla Sampdoria, Dennis Praet e Joachim, soprattutto sedovesse essere il nuovo allenatore: "Il classe 1996 gode di una grandissima stima da parte del tecnico, che l'ha cresciuto proprio in maglia blucerchiata. Praet invece è una mezz'ala di buona qualità che credo non abbia espresso il suo potenziale al massimo finora". Per le ultime notizie sul calciomercato di Serie A---> clicca qui!

Antonini ha poi aggiunto: "Penso che possano dare qualcosa in più, nel caso ovviamente che dovessero arrivare".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui