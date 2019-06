BRESCIA ZAPATA MILAN / Dopo otto lunghi anni in Serie B, il Brescia non ha alcuna intenzione di mollare la Serie A conquistata con ben tre giornate di anticipo.

Per mantenere la categoria, il presidente Cellino vuole costruire una squadra all'altezza, dove l'esuberanza giovanile possa creare il giusto mix con l'esperienza. In quest'ottica va letto l'interessamento delle Rondinelle per Cristian. Secondo 'Il Giornale di Brescia', infatti, il club lombardo avrebbe messo nel mirino il difensore colombiano, in scadenza di contratto con ile ingaggiabile a costo zero.