INTER ICARDI LUKAKU MANCHESTER UNITED/ L'Inter prova a piazzare un altro colpo in attacco dopo il quasi concluso arrivo di Edin Dzeko. Il nome più caldo delle ultime settimane è quello di Romelu Lukaku, bomber in uscita dal Manchester United di Ole Gunnar Solskjaer. L'attaccante belga, che quest'anno ha messo a segno 13 reti in Premier League, sarebbe in trattativa con il club nerazzurro.

Per le ultime notizie sul calciomercato di Serie A---> clicca qui!

L'Inter, stando a quanto riportato dal 'Sun', avrebbe provato ad inserire nella trattativa anche Mauro Icardi, anche lui in uscita. L'argentino però non ha brillato dal punto di vista caratteriale in questa stagione, e proprio per questo motivo lo United avrebbe declinato la proposta nerazzurra, restando fermo sulle sue richieste economiche.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui