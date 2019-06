LECCE LIVERANI NAPOLI LUPERTO/ Intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it, Fabio Liverani, tecnico del Lecce neopromosso in Serie A, ha parlato delle prossime mosse del club e dell'interessamento verso tre profili di proprietà del Napoli, Tutino, Palmiero, Luperto: "Io conosco per esperienza personale, i primi due. Sono due giocatori che hanno fatto la scalata come noi, sono due profili importanti e sono di proprietà del Napoli. Rimanendo su un gusto personale, credo che Tutino e Palmiero possano fare il salto, Luperto è una piccola certezza in più, ha giocato con Empoli, Napoli, è pronto per la Serie A".

Sulla competitività del campionato italiano: "Io credo che la Serie A sia sempre competitiva. Ci approcciamo a questa categoria dopo tanti anni. Vogliamo trovare nuove certezze. Da prendere ci sono dagli 8 ai 10 giocatori come ha detto il direttore. E' normale che in questo debbano entrare giocatori che abbiano voglia di lottare in una squadra sempre in salita ma con l'entusiasmo e la volontà. Salvare il Lecce varrebbe come una qualificazione in Champions".

Infine, sul possibile acquisto di giocatori di esperienza: "Sono profili che aiutano a crescere tutti gli altri. In quei giocatori che noi andremo a prendere, devono esserci degli elementi in grado di trainare quei giovani in modo che facciano la loro stessa trafila".

