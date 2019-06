Inter e Milan, Malcom alza la voce

INTER MILAN MALCOM / Anche in virtù di una stagione decisamente al di sotto delle aspettative, la permanenza di Malcom al Barcellona non sembra così scontata.

Strappato allaproprio in extremis con un'offerta da 41 milioni di euro, l'ex Bordeaux non ha sicuramente giustificato la cifra spesa la scorsa estate e secondo la stampa catalana la dirigenza avrebbe già deciso di provare a fare cassa con la sua cessione. Il suo nome è stato accostato in Italia a, mentre in Inghilterra si è parlato soprattutto di squadre londinesi.

Stando a quanto riportato da 'La Cadena Ser', però, il mancino brasiliano non avrebbe alcuna intenzione di lasciare il Barça, motivo per cui, in caso di messa in vendita, il suo entourage non renderà la vita facile al club.

