Serie B, il playout Salernitana-Venezia in onda su DAZN

SERIE B PLAYOUT SALERNITANA VENEZIA DAZN / Coda a sorpresa del campionato di Serie B, con la decisione della Corte Federale d'Appello che ha annullato la retrocessione d'ufficio del Palermo, limitandosi a una penalizzazione di 20 punti al club rosanero. Ripristinati dunque i playout, con la doppia sfida in programma tra Salernitana e Venezia. 180 minuti decisivi per i campani e i veneti, che si giocano la permanenza nel campionato cadetto.

Andata mercoledì sera allo stadio 'Arechi' alle ore 20.45, ritorno a campi invertiti domenica 9 giugno alle ore 18. In caso di parità complessiva, sarà il Venezia a salvarsi per il miglior piazzamento in stagione regolare.

Come tutta la stagione di Serie B, gara visibile sulla nuova emittente streaming DAZN, per pc, smartphone, smart tv e tablet. Sconsigliamo lo streaming gratuito offerto da portali come Rojadirecta per la bassa qualità audio e video del servizio offerto da tali siti, che oltretutto sono non legali.

