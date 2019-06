Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

p>CALCIOMERCATO CHELSEA EMERSON PALMIERI SPALLETTI / Dal ritiro della Nazionale, in conferenza stampaparla di calciomercato , del possibile arrivo diallae del suo eventuale sostituto al. "Per la stagione che abbiamo fatto insieme, penso debba rimanere, ma non si sa mai ne calcio - ha dichiarato -? Devo soltanto ringraziarlo, è un allenatore fantastico e una grande persona. Sarei contento se lavorassimo di nuovo insieme".