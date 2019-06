CALCIOMERCATO BRESCIA VIVIANO SPORTING CP - Un portiere d'esperienza e di sicuro affidamento per la Serie A. Il Brescia di Massimo Cellino, in attesa di capire il futuro della 'stellina' Sandro Tonali, si muove per rinforzare il reparto degli estremi difensori che attualmente può contare su Enrico Alfonso, Lorenzo Andreanacci e Paolo Bastianello.

Dopo la promozione nella massima serie, alle 'Rondinelle' può tornare una vecchia conoscenza: stando alle ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it , è concreta la pista che porta a Emiliano. Il prossimo 30 giugno si chiuderà il prestito semestrale con lae il 33enne calciatore farà ritorno allo. Sotto contratto fino al 2020 (con opzione per un'altra stagione) con i lusitani, il suo dovrebbe essere un rapido passaggio. Le parti discutono dell'affare e si ragiona sulla base di un prestito, da capire se con diritto/obbligo di riscatto o meno. Ma Viviano può davvero tornare a Brescia, dov'è cresciuto prima di spiccare il volo verso altre destinazioni.