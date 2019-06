CALCIOMERCATO MILAN DONADONI / Il Milan è sempre più vicino a Giampaolo per la panchina, i rossoneri potrebbero ripartire dall'allenatore che negli ultimi tre anni ha condotto la Sampdoria. Tra i potenziali nomi per il dopo Gattuso, è emersa anche l'opzione Donadoni.

L'ex tecnico della Nazionale, dele delne ha parlato in un'intervista a 'Radio Sportiva': "Io al Milan? E' una domanda che mi sono posto, ma la decisione non sta a me, di sicuro ho stimoli per tornare ad allenare e a mettermi in gioco. Il Milan non ha ancora dato la sensazione di aver trovato la quadratura, ci sono segnali positivi dalla proprietà che ha delle persone in gamba". Sul valzer delle panchine, Donadoni ha poi spiegato: "Con, l'ha potenzialità enormi e si avvicina a quelle dellaa Torino? Dal punto di vista tecnico è un'ottima scelta, la dirigenza bianconera sa che sarebbe una svolta dal punto di vista dell'immagine e caratteriale rispetto ad".