Juventus e Napoli, arriva l'annuncio di Trippier

CALCIOMERCATO JUVENTUS NAPOLI TRIPPIER TOTTENHAM / Kieran Trippier è un obiettivo caldo di mercato per Juventus e Napoli. Bianconeri e azzurri seguono da vicino il terzino del Tottenham per rinforzarsi sulle fasce laterali.

Tuttavia, il giocatore degli Spurs e della nazionale inglese stoppa sul nascere le voci di mercato, dichiarando la ferma intenzione di restare dov'è: "Voglio rimanere in Inghilterra, poi vedremo cosa succede e che cosa vorrà fare il club - ha dichiarato a 'Sky Sports UK' - Per adesso, vado in vacanza".