CALCIOMERCATO INTER MANOLAS / C'è anche l'Inter sulle tracce di Kostas Manolas. La notizia di Calciomercato.it dello scorso 24 maggio trova conferme nella giornata di oggi. Stando alle ultime indiscrezioni di 'sportmediaset', infatti, il club nerazzurro ha effettuato un sondaggio per il difensore greco che stavolta ha molte possibilità di lasciare la Roma. Antonio Conte è un grande estimatore del 27enne e il suo profilo potrebbe aggiungersi a quello di Godin - ingaggiato già a zero dall'Atletico Madrid - per una difesa, quella intervista, che avrebbe modo così di diventare davvero impenetrabile.

Prima eventualmente di partire all'assalto di Manolas, che ha unavalida pure per l'Italia da 36 milioni di euro, Marotta e Ausilio dovrebbero operare qualche cessione.

Con l'avvento di Sarri sulla panchina bianconera, comunque, Manolas diventerebbe obiettivo prioritario della Juventus: "(...) l’enorme stima che l’ex Napoli nutre per lui sarebbe la spinta per superare i dubbi che i bianconeri nutrono, anche dal punto di vista caratteriale", scrivemmo il 24 maggio. Per Manolas occhio poi all'Atletico Madrid e, soprattutto, all'Arsenal e al Manchester United. Il richiamo della Premier affascina il greco - facente parte della scuderia di Raiola - che tuttavia non disdegna l’idea di continuare la sua carriera in Serie A, un campionato che conosce ormai alla perfezione.

