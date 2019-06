JUVENTUS INTER CHIESA / Federico Chiesa resta alla Fiorentina: questo il succo del comunicato diramato dalla società viola poco fa. Seguito da Juventus e Inter, l'esterno è il fiore all'occhiello della rosa toscana.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

La società, in trattativa per il passaggio di proprietà dai, ha pubblicato il seguente comunicato: "Leggiamo continue notizie diffuse da altri sul futuro di Chiesa e su dove giocherà il prossimo campionato. L'attuale proprietà tiene a precisare che Federico è un giocatore della Fiorentina legato alla Società da un lungo contratto e quindi, per quanto ci riguarda, Chiesa il prossimo anno giocherà a Firenze e dovrà essere il giocatore simbolo per la squadra che si costituirà". Classe 1997, cento presenze in Serie A, l'attaccante ha una valutazione intorno ai 70 milioni di euro e piace anche al Bayern Monaco.