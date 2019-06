Boca Juniors, Burdisso fissa la data per De Rossi

CALCIOMERCATO DE ROSSI BURDISSO - Finita la sua quasi ventennale esperienza nella prima squadra della Roma, il centrocampista Daniele De Rossi non ha intenzione di appendere gli scarpini al chiodo e sta vagliando le offerte che gli stanno arrivando dall'Italia, ma anche dall'Europa e dal resto del mondo.

Tra queste c'è quella deldel suo ex compagno in giallorosso Nicolas. Intervenuto ai microfoni di 'El Show de Boca', il direttore sportivo degli 'Xeneizes' ha fatto il punto della situazione sulla trattativa: "De Rossi mi darà una risposta questa settimana, ma adesso non sono in grado di dire una percentuale sul suo arrivo".