MILAN HURTADO SAMPDORIA / In attesa dell'ufficialità di Giampaolo come nuovo allenatore, le strade di Milan e Sampdoria continuano a incrociarsi.

Inevitabilmente alcuni calciatori blucerchiati, da Praet a Anderson, sono finiti nel mirino dei rossoneri ma non solo: come si legge su 'Tuttosport', infatti, la società lombarda si sarebbe inserita per Jan Carlos Hurtado, 20enne attaccante Venezuelano, da tempo accostato alla Sampdoria. Classe 2000, attaccante centrale, in forza al, Hurtada nelle scorse settimane era stato dato ad un passo dal club ligure, ora però le cose potrebbero cambiare: il Milan avrebbe messo gli occhi su di lui e potrebbe far partire l'assalto per beffare i blucerchiati.