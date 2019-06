JUVENTUS LOTITO MILINKOVIC-SAVIC / Dopo un anno di nuovo Milinkovic-Savic al centro di numerose voci di mercato: Juventus ed Inter in Italia lo continuano a tenere d'occhio e dal presidente della Lazio arrivano parole che sanno di apertura alla cessione. Intervenuto a 'Rai Radio 1', Claudio Lotito dopo aver annunciato il rinnovo di Inzaghi, ha detto la sua sul futuro del centrocampista serbo: "Non facciamo mercato via radio. Noi abbiamo allestito un programma, vedremo cosa sarà funzionale al raggiungimento degli obiettivi.

Lo scorso anno abbiamo declinato delle offerte, quest'anno dobbiamo valutare l'impatto - non solo per lui ma per tutti i giocatori - dal punto di vista psicologico e motivaizonale, per far sì che tutti i giocatori abbiamo gli stimoli giusti per raggiungere gli obiettivi che ci siamo profissati. Si vince e si perde tutti insieme. Sul mercato ci sarà quello che serve che ci sia, sulla base non dei nomi ma delle necessità tecniche per attuare il programma prefissato". Tutti gli aggiornamenti su Milinkovic disponibili cliccando qui

Lotito si è poi soffermato anche su Immobile, protagonista di una stagione non completamente positiva: "La società non lo ha mai messo in discussione. Al di là del confronto con lo scorso anno, ha fatto comunque un numero di gol di tutto rispetto. Lo scorso anno era candidato alla Scarpa d’oro, è stato il numero due: Ciro quest'anno ha avuto una flessione rispetto all'anno scorso, ma questo non toglie che sia un attaccante di grande qualità e ribadisco che la società non l'ha mai messo in discussione.

