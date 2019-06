CALCIOMERCATO JUVENTUS PAVLENKA - La Juventus non vuole farsi trovare impreparata qualora Mattia Perin dovesse chiedere di essere ceduto per giocare con continuità e provare a insidiare Donnarumma in Nazionale.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

I bianconeri guardano soprattutto all'estero e negli ultimi giorni è circolato con insistenza il nome di Jiri, 27enne estremo difensore ceco che milita attualmente in Bundesliga con il. Sul tema è intervenuto il Ds del club tedesco per smentire le voci: "Stiamo programmando la nuova stagione insieme a Jiri - ha dettoai microfoni di 'Weser-Kurier' - Non c'è stata alcuna offerta da parte della Juve né delper Pavlenka".