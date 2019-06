SIVIGLIA MONCHI LOPETEGUI / Monchi ha scelto anche se per l'annuncio bisognerà attendere ancora qualche giorno: l'ex direttore sportivo della Roma, tornato a Siviglia dopo la non felice parentesi in Italia, ha individuato in Julen Lopetegui il nome cui affidare le sorti della squadra andalusa.

Ex commissario tecnico della Spagna, mandato via a pochi giorni dal Mondiale 2018 per aver firmato con il(dal quale poi è stato esonerato), Lopetegui firmerà un contratto di tre anni con il Siviglia. Accordo già trovato, riferisce 'El Desmarque', e ufficialità rimandata soltanto per la tragica sorte capitata in destino all'ex Siviglia Josè Antonio. Un lutto che ha rimandato qualsiasi annuncio da parte del club: oggi, con i funerali, è il giorno del dolore e del ricordo.

