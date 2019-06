JUVENTUS RABIOT LIVERPOOL / Fermo da dicembre, in scadenza di contratto a fine mese con il Paris Saint-Germain, Adrien Rabiot deve ancora trovare la sua prossima squadra, gli aggiornamenti in tempo reale sono disponibili cliccando qui.

Nel corso dei mesi le società che hanno provato ad accordarsi con il centrocampista francese hanno dovuto fare i conti con le elevate richieste della madre-agente: non così ilche, secondo quanto riportato dal 'Daily Mail', avrebbe offerto un ingaggio da oltre dieci milioni a stagione, con un bonus alla firma di circa 5 milioni. Cifre però che non avrebbero convinto Rabiot: il francese, infatti, sta aspettando una chiamata dal, desideroso di giocare nella squadra di, fresca vincitrice della Champions League. Rabiot, 23 anni, è stato a lungo accostato anche alla, così come all'I, anche se ad oggi le piste italiane sembrano fredde.