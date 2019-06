Spal, il nuovo portiere arriva dall'Atalanta

CALCIOMERCATO SPAL SPORTIELLO - La Spal si appresta a vivere la sua terza stagione consecutiva in Serie A con un nuovo portiere. Con ogni probabilità, infatti, il club estense non eserciterà il diritto di riscatto per Emiliano Viviano, arrivato lo scorso gennaio dallo Sporting CP.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Tra i pali della formazione spallina, secondo quanto si legge su 'La Nuova Ferrara', potrebbe esserci Marco, estremo difensore classe 1992 che ha giocato l'ultimo anno in prestito al, ma il cui cartellino è ancora dell', che a sua volta ha intenzione di cederlo a titolo definitivo per fare cassa e cercare rinforzi per affrontare l'avventura in Champions League.