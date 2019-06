JUVENTUS INTER BOATENG / Concorrenza dalla Premier per Juventus e Inter per Jerome Boateng. Il difensore della nazionale tedesca potrebbe lasciare il Bayern Monaco questa estate e ha attirato l'attenzione di diverse big d'Europa.

Clicca Qui per gli ultimi aggiornamenti di calciomercato.

Ancora nessuna offerta concreta pervenuta ai bavaresi, anche se Arsenal e Manchester United avrebbero manifestato il loro interesse per la situazione del 30enne centrale come scrive il 'Daily Mirror'. Il Bayern valuterebbe il giocatore per una cifra di poco superiore ai 20 milioni di euro. Boateng, sono contratto fino al 2021, non sarebbe un titolare nei progetti di Kovac per l'undici bavarese della prossima stagione.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui