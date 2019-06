NAPOLI BENFICA GRIMALDO MARIO RUI / Al lavoro per il Napoli che verrà: Aurelio De Laurentiis ha avuto un incontro di mercato la scorsa settimana, come rivelato da 'TuttoSport'. Il patron azzurro avrebbe ospitato a Roma, negli uffici della Filmauro, insieme all'amministratore delegato Chiavelli e il direttore sportivo Giuntoli, il procuratore Jorge Mendes e il presidente del Benfica Luis Filipe Vieira.

Un incontro per parlare di possibili affari con Grimaldo che potrebbe lasciare il club portoghese, in passato è stato accostato anche al Napoli, e Mario Rui offerto dagli azzurri come rimpiazzo del terzino sinistro. Lo stesso patron del Napoli nei giorni scorsi aveva parlato della possibilità di un grande colpo in attacco, se si fossero create le giuste condizioni: tutti gli aggiornamenti disponibili cliccando qui . Così con Mendes si è anche affrontato questo argomento in attesa di novità anche sul fronte uscite dalle quali potrebbe arrivare il tesoretto per far partire l'assalto al grande acquisto.