Spal, Semplici tra rinnovo e Genoa: le ultime di CM.IT

CALCIOMERCATO SPAL SEMPLICI / Il Genoa l'ha tentato, ma la Spal è riuscita a convincere Leonardo Semplici a continuare la sua avventura sulla panchina del club ferrarese.

Secondo le indiscrezioni raccolte in esclusiva dalla redazione di Calciomercato.it , la trattativa è nelle fasi finali per il prolungamento del contratto fino al 2021: mercoledì dovrebbe essere il giorno decisivo e potrebbe esserci anche l'annuncio ufficiale per la permanenza di Semplici al 'Mazza'. Toccherà al presidentesbrogliare la matassa della panchina rossoblu: si valuta tra la permanenza di, il cui contratto si è allungato fino a giugno 2020 in maniera automatica al raggiungimento della salvezza, e l'ideache, però, piace anche al neopromosso