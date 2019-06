JUVENTUS SALAH LIVERPOOL / "Del futuro non posso parlare": Mohamed Salah agita la festa del Liverpool per la conquista della Champions League. Parole che mettono in dubbio la conferma dell'attaccante egiziano, autore del gol del vantaggio nella finale contro il Tottenham, alla corte di Klopp: sarebbe proprio il rapporto con il manager tedesco alla base della voglia dell'ex Roma di lasciare i 'Reds', secondo quanto riportato da 'AS'.

Il quotidiano spagnolo parla di un Salah che avrebbe anche paventato la possibilità di chiedere ufficialmente la cessione, ipotesi stoppata dalla società che avrebbe però garantito di facilitare la sua cessione. Sull'egiziano, accostato anche alla, tutte le notizie sul mercato bianconero sono disponibili cliccando qui , c'è stato a lungo ilche ora però sembra ad un passo da; altre pretendenti sonoma la cifra da corrispondere è decisamente elevata: 200 milioni di euro.