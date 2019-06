MILAN ANDERSEN / Giampaolo è il favorito per il dopo Gattuso al Milan. L'attuale allenatore della Sampdoria è il nome in cima alla lista di Paolo Maldini, che avrebbe sciolto le riserve e si candida a prendere il posto di Leonardo come Dt rossonero. Il possibile arrivo di Giampaolo a Milanello potrebbe portare il 'Diavolo' a muoversi per alcuni gioielli blucerchiati per la finestra estiva del mercato.

