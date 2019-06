INTER RADU CRAGNO BARELLA / Dopo Conte per l'Inter è l'ora di acquisti e partenze: se Dzeko è vicino ai nerazzurri e per Icardi le trattative sono lontane da essere nella fase finale, tutti gli aggiornamenti sono disponibili cliccando qui, ecco che questa settimana potrebbe diventare decisiva per uno degli obiettivi principali di Marotta e Ausilio, Nicolò Barella.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Il centrocampista delè da tempo nel mirino del club lombardo che sta cercando il modo giusto per abbassare l'esborso cash visto la richiesta di circa 50 milioni avanzata dal presidente. Uno dei nomi che potrebbe ingolosire la società sarda è quello di Andrea, protagonista di un'ottima stagione al. Il romeno potrebbe essere accettato come contropartita dalsoltanto in cui Cragno dovesse essere ceduto: l'estremo difensore dei rossoblù è da tempo nel mirino della. Se non dovesse andare in porto l'affare, almeno a queste condizioni, ecco che - come si legge sulla 'Gazzetta dello Sport' - la soluzione più probabile sarebbe quella di un altro anno al Genoa per continuare a maturare in attesa del salto di qualità e del possibile approdo in nerazzurro.