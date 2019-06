ROMA FONSECA / Sprint Paulo Fonseca per la panchina della Roma. Il portoghese è in pole per allenare i giallorossi a partire dalla prossima stagione e, come scrive il 'Corriere dello Sport', entro sabato potrebbe firmare un contratto biennale fino al 2021 con i capitolini con un ingaggio di 3 milioni di euro all'anno.

La soluzione sarebbe stata caldeggiata da Franco Baldini, con l'obiettivo di tornare subito in Champions League grazie ad un progetto legato ai giovani.

Tra le alternative resterebbe solo De Zerbi, piano B della Roma nel caso in cui sfumasse la trattativa con lo Shakhtar per Fonseca. Clicca Qui per gli ultimi aggiornamenti sul calciomercato! E insieme al tecnico lusitano potrebbero arrivare due colpi dal sodalizio ucraino. Sul taccuino della dirigenza giallorosa ci sarebbero infatti il terzino Ismaily, valutato 18 milioni di euro, e il centrocampista Marcos Antonio, che la squadra di Donetsk valuterebbe incontro ai 5 milioni.

