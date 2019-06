CALCIOMERCATO INTER MILAN NICOLATO / Momento felice per l'Italia Under 20, approdata ai quarti di finale del Mondiale U20. Il c.t. Paolo Nicolato ha fatto il punto sui suoi ragazzi: "Dove possiamo arrivare non lo so, siamo contenti di dove siamo arrivati finora. La squadra è stata rinnovata, alcuni ragazzi hanno poca esperienza internazionale. Abbiamo fatto un buon lavoro, non ci poniamo limiti con grande umiltà e consapevoli delle difficoltà. Dobbiamo stare sul pezzo e cercare di colpire nel momento giusto - le sue parole a 'Radio Anch'io Sport' - Ragazzi interessanti? Seguo ormai da tre anni il gruppo dei '99-2000. Abbiamo nomi importnati come Zaniolo, Kean, Pellegrini. Non ci possiamo lamentare, i risultati sono ottimi. Abbiamo buoni giocatori, il nostro obiettivo è quello di ampliare la rosa su cui pescare. Mali o Argentina ai quarti? Hanno caratteristiche diverse, per il blasone sceglierei l'Argentina".

PINAMONTI - "Cucchiaio? Non mi sono arrabbiato perché abbiamo fatto gol. Ha spiazzato il portiere e anche me - prosegue Nicolato - Sono gesti che se fai e vanno bene tutti si stupiscono. Pinamonti in questi anni mi ha dato sempre tutto con grande volontà.

Ho un ottimo rapporto con lui. Lasciato dall'? Chiaro che l'Inter è una squadra di grandissimo livello e ha bisogno di calciatori affermati. Pinamonti potrebbe essere tranquillamente da Inter tra poco, ha dimostrato grandi qualità al Frosinone. Bisogna dare fiducia ai giovani, che possono commettere errori. Bisogna dargli il tempo di sbagliare. Se al primo errore il ragazzo viene messo da parte, poi non ha possibilità di dimostrare".

PLIZZARI - "Maturo per il dopo Donnarumma? Sono valutazioni che spettano al Milan. Io posso dire che con noi ha sempre giocato. Purtroppo negli ultimi anni ha giocato poco, la nostra difficoltà è affrontare squadre con calciatori che militano in grandi club. Alessandro ha giocato poco negli ultimi anni, rimango dell'opinione che è un grande portiere. Bisogna trovare un posto dove possa giocare con continuità. Lui vede nella Nazionale un'opportunità di riscatto. Donnarumma è un grande portiere, ma io in Plizzari vedo un grande futuro".

CHIEVO - "Tornare? L'avventura che ho vissuto al Chievo rimane nel mio cuore. Poi il lavoro che sto facendo adesso mi piace molto, mi gratifica e sto raggiungendo risultati ottimi. Sono molto contento di quello che sto facendo".

