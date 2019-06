JUVENTUS GUARDIOLA / Ogni momento a partire da oggi potrebbe essere quello buono per la Juventus per annunciare il prossimo allenatore. Quella che porta a Maurizio Sarri sembrerebbe la pista più plausibile, con il tecnico ex Napoli pronto a liberarsi dal Chelsea per accettare la proposta (biennale con opzione da oltre 6 milioni all'anno) del club campione d'Italia.

Oltre a Sarri resta però in piedi anche l'opzione Guardiola, sogno dei tifosi bianconeri e nome in cima alla lista del presidente Agnelli. Possibilità complicata ma ancora non del tutto da scartare, con l'eventuale sbarco alla Continassa dello spagnolo che potrebbe essere facilitato dall'arrivo al Manchester City di Pochettino se quest'ultimo dovesse liberarsi dal Tottenham. Intanto Guardiola ieri sera era presente a Manresa in Catalogna per assistere al match dei playoff di basket del campionato spagnolo tra i padroni di casa del Baxi e il Real Madrid. In attesa di aggiornamenti sul suo futuro l'ex Barcellona e Bayern si rilassa guardando la pallacanestro e chiude - almeno a parole - ad un eventuale addio alla Premier League.

