CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER CHIESA / Sono giorni importanti per il futuro della Fiorentina e di Federico Chiesa. Mentre il club è vicino al cambiamento di proprietà, con Commisso pronto a subentrare alla famiglia Della Valle, il campione italiano vaglia la miglior soluzione per la sua carriera.

Rifiutata l'offerta importante del, riporta la 'Gazzetta dello Sport', Chiesa avrebbe deciso di lasciare la Fiorentina e di restare in Serie A , dove è sfida aperta tra clicca qui per gli ultimi aggiornamenti.

Entrambi i club italiani offrono al calciatore un ingaggio da 5 milioni netti l’anno, che arriveranno a 6 alla scadenza dei 4 anni di accordo. Tuttavia, se in nerazzurro le possibilità di diventare titolare fisso sarebbero elevate, in bianconero Chiesa non avrebbe il posto garantito, nonostante sia un profilo molto gradito da Sarri. La valutazione fatta finora dai Della Valle si avvicina ai 70 milioni di euro, cifra raggiungibile, magari, con l'inserimento di contropartite tecniche. Tuttavia, le ultime questioni societarie tengono aperto ogni scenario. Commisso potrebbe chiedergli di restare almeno un altro anno, ma, dal canto suo, il talento vorrebbe un ingaggio vicino alle offerte juventine e interiste e la garanzia di un progetto sportivo di altissimo profilo. Inizia quindi una settimana decisiva per sciogliere i primi dubbi: se la Fiorentina dovesse passare velocemente di mano è possibile un vertice tra il nuovo patron e il padre di Chiesa.

