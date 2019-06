JUVENTUS GUARDIOLA POCHETTINO / Sono ore caldissime per la panchina della Juventus. Entro questa settimana potrebbe arrivare la scelta definitiva del club bianconero, con Maurizio Sarri che resta al momento in pole per raccogliere l'eredità di Allegri alla guida dei campioni d'Italia. L'ex Napoli potrebbe firmare un biennale con opzione da oltre 6 milioni di euro a stagione con la 'Vecchia Signora'.

Clicca Qui per gli ultimi aggiornamenti sul calciomercato!

Non è del tutto tramontata però la pista Pep Guardiola, il preferito dal presidente Agnelli e sogno dei tifosi per guidare a partire dalla prossima stagione la Juve. Il destino dello spagnolo a Torino - scrive 'Libero' - si intreccerebbe però al futuro di Mauricio Pochettino, che potrebbe salutare il Tottenham dopo il ko nella finale di Champions League con il Liverpool. Se gli 'Spurs' dovesse liberarlo, l'argentino potrebbe accasarsi al Manchester City e creare così un effetto domino con il conseguente e possibile approdo di Guardiola alla Juventus. Scenario che resta comunque complicato, visto che il presidente del Tottenham Levy potrebbe chiedere 30-40 milioni di euro per lasciar partire Pochettino.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui