CALCIOMERCATO JUVENTUS NAPOLI KOULIBALY / Dopo Higuain, Sarri. E non solo, perché la Juventus vuole un altro protagonista degli ultimi anni del Napoli: Kalidou Koulibaly. Considerato tra i migliori difensori al mondo, il centrale 28enne è finito nel mirino dei bianconeri, alla ricerca di nuovi tasselli per la riorganizzazione del reparto arretrato.

Così, con l'arrivo sempre più vicino di Maurizio, che potrebbe essere annunciato entro la fine di questa settimana, in chiave mercato si tenterà di rinforzare la rosa con il suo pupillo: clicca qui per gli ultimi aggiornamenti.

Date le difficoltà per arrivare a de Ligt (che resta un profilo attenzionato), riporta 'Tuttosport', insieme a Marquinhos del PSG, Koulibaly è il grande obiettivo dell'estate juventina. Per convincerlo ad approdare a Torino, i bianconeri potrebbero giocarsi alcune carte importanti. La prima riguarda la proposta economica da fare al Napoli, vicina agli 80 milioni di euro, budget previsto già per il colpo de Ligt; i partenopei, dal canto loro, pur valutandolo 100 milioni nella clausola per l'estero, non sembrano disposti a trattare facilmente coi bianconeri, i quali, nell'ultimo mese, avrebbero già parlato con Fali Ramadani, agente del giocatore che sta lavorando anche al passaggio di Sarri. Proprio il tecnico, infine, potrebbe rivelarsi decisivo nel convincere il senegalese a tentare la strada di un 'Higuain bis', ipotesi che già fa tremare la piazza partenopea.

