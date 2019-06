CALCIOMERCATO MILAN MALDINI / Paolo Maldini nuovo direttore tecnico del Milan. Dopo alcuni giorni di attesa, la decisione della bandiera rossonera è arrivata e, riporta la 'Gazzetta dello Sport', sarà annunciata già oggi: clicca qui per gli ultimi aggiornamenti. Maldini sarà a capo di uno staff composto da almeno tre elementi e avrà autonomia sulle scelte di mercato; l'obiettivo dei prossimi giorni sarà quindi la ricerca di un d.s., mentre il nuovo responsabile del settore giovanile sarà Angelo Carbone.

La prima grande decisione del dirigente rossonero, però, riguarderà la scelta del prossimo allenatore.

Il nome il pole è Marco Giampaolo, reduce da buone stagioni alla guida della Sampdoria: il tecnico piace perché sembra pronto al definitivo salto di qualità e ad approvare la nuova linea aziendale. Insieme al suo lavoro, quindi, il Milan proverà a iniziare un percorso basato sulla valorizzazione di giovani talenti. In ottica mercato, infine, non sono esclusi nuovi affari con la Sampdoria, considerata la richiesta di Giampaolo circa l'acquisto di Praet, mezz'ala belga cresciuta proprio grazie ai suoi consigli in blucerchiato.

