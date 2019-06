JUVENTUS GUARDIOLA KLOPP / Il conto alla rovescia sta per terminare: quella che inizia domani dovrebbe essere la settimana del nuovo allenatore della Juventus. Al momento tutto lascia supporre che Maurizio Sarri possa raccogliere l'eredità di Massimiliano Allegri alla guida dei bianconeri, ma resta in piedi l'ipotesi Pep Guardiola che continua a scaldare i cuori dei tifosi juventini.

Il tecnico spagnolo, legato alda altri due anni di contratto, però non apre al suo approdo alla Juventus, anzi: in alcune dichiarazioni riportate da 'sport.es', parla della prossima stagione e fa un chiaro riferimento alla Premier League. "Conabbiamo una bella rivalità, ma non solo con loro: ci sono cinque squadre molto forti ed è per questo che la Premier League è una competizione così dura. La prossima stagione inizieremo da zero e vedremo cosa accadrà". Parole che sembrano essere l'ennesima conferma della sua permanenza in Inghilterra.